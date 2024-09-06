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В Україні за добу унаслідок пожеж згоріло понад 650 га лісу

В Україні за добу унаслідок пожеж згоріло понад 650 га лісу

Київ • УНН

 • 12755 перегляди

ДСНС повідомляє про 701 лісову пожежу за добу в Україні, що знищили понад 650 га природи. Рятувальники закликають не палити сухостій та дотримуватися правил безпеки для запобігання пожежам.

За минулу добу в Україні зафіксовано 701 пожежу, внаслідок яких знищено понад 650 гектарів лісів. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

За даними ДСНС, в Україні за добу сталась 701 лісова пожежа, унаслідок якої було втрачено більше 650 га природи.

Це не просто статистика. Це сотні гектарів лісів, полів та заповідних територій, які знищено лише за один день. Кожен дим - це крик нашої природи про допомогу,

- йдеться у повідомленні.

Аби запобігти лісовим пожежам у ДСНС порадили не палити сухостій та не нехтуй правилами безпеки.

"Зупинимось, замислимось, діятимемо. Не пали сухостій, не нехтуй правилами безпеки. Бо кожен вогонь - це втрата, яку вже не відновити", - додали у ДСНС.

Нагадаємо

Надзвичайникам вдалось локалізувати масштабну лісову пожежу, що тривала у двох регіонах України. Загалом вогонь пройшов у межах Донецької та Харківської областей площу понад 5 тисяч га.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство

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