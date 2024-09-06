В Украине за сутки в результате пожаров сгорело более 650 га леса

За минувшие сутки в Украине зафиксирован 701 пожар, в результате которых уничтожено более 650 гектаров лесов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, в Украине за сутки произошел 701 лесной пожар, в результате которого было потеряно более 650 га природы.

Это не просто статистика. Это сотни гектаров лесов, полей и заповедных территорий, которые уничтожены только за один день. Каждый дым - это крик нашей природы о помощи, - говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить лесные пожары в ГСЧС посоветовали не жечь сухостой и не пренебрегай правилами безопасности.

"Остановимся, задумаемся, будем действовать. Не жги сухостой, не пренебрегай правилами безопасности. Потому что каждый огонь - это потеря, которую уже не восстановить", - добавили в ГСЧС.

Напомним

Чрезвычайникам удалось локализовать масштабный лесной пожар, который продолжался в двух регионах Украины. В общем огонь прошел в пределах Донецкой и Харьковской областей площадь более 5 тысяч га.