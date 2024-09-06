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Вогонь знищив понад 5 тисяч га: надзвичайники локалізували масштабну лісову пожежу на Донеччині та Харківщині

Вогонь знищив понад 5 тисяч га: надзвичайники локалізували масштабну лісову пожежу на Донеччині та Харківщині

Київ • УНН

 • 13864 перегляди

Надзвичайники локалізували пожежу двох областях. Вогонь знищив 302 домоволодіння, постраждали 3 місцевих жителі та 4 рятувальники.

Надзвичайникам вдалось локалізувати масштабну лісову пожежу, що триває у двох регіонах України. Загалом вогонь пройшов у межах Донецької та Харківської областей площу понад 5 тисяч га. Про це заявили в ДСНС України, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, на території  НПП "Святі гори" пожежа локалізована на площі 6000 га.

Триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки на площі 130 га, але розповсюдження вогню не спостерігається. Проводиться моніторинг оперативної обстановки для запобігання повторного загоряння 

- резюмували в ДСНС. 

Також поблизу села Студенок Оскільської громади Харківщини локалізована пожежа на площі 1650 га.

Загалом вогонь пройшов у межах Донецької та Харківської областей площу понад 5 тисяч га. Знищив 302 домоволодіння та травмував 3 місцевих мешканців

- розповіли надзвичайники. 

Доповнення

Окрім того, внаслідок детонації вибухових пристроїв, залишених ворогом після деокупації цього регіону, постраждали 4 вогнеборці Харківського гарнізону ДСНС.

в ДСНС розповіли, що до ліквідації пожежі  були залучені сили та засоби Харківського, Полтавського, Дніпропетровського, Донецького, Луганського та Черкаського гарнізонів ДСНС.

Загалом 71 одиниця основної та допоміжної техніки, пожежний потяг та 245 рятувальників особового складу.

Нагадаємо

Масштабна лісова пожежа охопила близько 5 тисяч га у Донецькій та Харківській областях.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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