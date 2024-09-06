Огонь уничтожил более 5 тысяч га: чрезвычайники локализовали масштабный лесной пожар в Донецкой и Харьковской областях

Чрезвычайникам удалось локализовать масштабный лесной пожар, который продолжается в двух регионах Украины. В общем огонь прошел в пределах Донецкой и Харьковской областей площадь более 5 тысяч га. Об этом заявили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В частности, на территории НПП «Святые горы» пожар локализован на площади 6000 га.

Продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки на площади 130 га, но распространение огня не наблюдается. Проводится мониторинг оперативной обстановки для предотвращения повторного возгорания - резюмировали в ГСЧС.

Также вблизи села Студенок Оскольской громады Харьковщины локализован пожар на площади 1650 га.

В общем огонь прошел в пределах Донецкой и Харьковской областей площадь более 5 тысяч га. Уничтожил 302 домовладения и травмировал 3 местных жителей - рассказали чрезвычайники.

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Кроме того, в результате детонации взрывных устройств, оставленных врагом после деоккупации этого региона, пострадали 4 пожарных Харьковского гарнизона ГСЧС.

в ГСЧС рассказали, что к ликвидации пожара были привлечены силы и средства Харьковского, Полтавского, Днепропетровского, Донецкого, Луганского и Черкасского гарнизонов ГСЧС.

Всего 71 единица основной и вспомогательной техники, пожарный поезд и 245 спасателей личного состава.

Напомним,

Масштабный лесной пожар охватил около 5 тысяч га в Донецкой и Харьковской областях.