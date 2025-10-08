В Україні розпочався новий епідсезон: уже захворіли понад 129 тис. людей, 59% - діти
Київ • УНН
В Україні розпочався новий епідемічний сезон, що триватиме до 17 травня 2026 року. За перший тиждень захворіли 129 753 людини, включаючи 76 342 дитини, при цьому рівень захворюваності на 21,9% нижчий за епідемічний поріг. Зафіксовано 5 038 випадків COVID-19 та 10 смертей серед нещеплених.
В Україні розпочався новий епідемічний сезон, уже захворіли понад 129 тисяч людей, серед них 76 тисяч, або 59% дітей, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.
В Україні стартував новий епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші ГРВІ - він триватиме до 17 травня 2026 року. Протягом першого тижня епідсезону - з 29 вересня до 5 жовтня - на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 129 753 людини, з них 76 342 - діти. Рівень захворюваності залишається стабільним і на 21,9% нижчим за епідемічний поріг
Порівняно з попереднім тижнем, як вказано, кількість нових випадків захворюваності на ГРВІ знизилася на 3,3%.
На COVID-19, як зазначається, захворіли 5 038 людей, через ускладнення від хвороби померли 10 людей, усі вони не були щеплені проти COVID-19.
Випадків грипу поки не зафіксовано, але підвищення рівня захворюваності очікується взимку
Дані за міжсезоння
За даними ЦГЗ, у період міжсезоння (з 19 травня до 29 вересня) в Україні 1 325 044 людини захворіли на ГРВІ, серед них 74 609 - на COVID-19. Випадків грипу в цей період не було зафіксовано.
Вакцинація
Вакцина від COVID-19 в Україні безплатна. Людям, які ще не вакцинувалися, достатньо однієї дози мРНК-вакцини. Додаткові дози кожні 6-12 місяців рекомендовані людям із хронічними захворюваннями, старшого віку або тим, хто має часті контакти з іншими людьми. Вагітним рекомендується вакцинуватися під час кожної вагітності.
Щеплюватися від грипу необхідно щороку. Вакцину від грипу можна придбати в аптеці для себе або близьких. До початку епідсезону в Україну доставлено 136 тисяч доз вакцини корейського виробництва та 100 667 доз - французького, вони доступні в аптеках і медзакладах.
Щоб отримати щеплення, слід звернутися до свого сімейного лікаря або в найближчий заклад охорони здоров’я.