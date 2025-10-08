$41.340.11
07:01
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
06:24 • 3608 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 41152 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 49547 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 37060 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 39670 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 36515 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 63565 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 48532 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 74836 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине начался новый эпидсезон: уже заболели более 129 тыс. человек, 59% - дети

Киев • УНН

 • 216 просмотра

В Украине начался новый эпидемический сезон, который продлится до 17 мая 2026 года. За первую неделю заболели 129 753 человека, включая 76 342 ребенка, при этом уровень заболеваемости на 21,9% ниже эпидемического порога. Зафиксировано 5 038 случаев COVID-19 и 10 смертей среди непривитых.

В Украине начался новый эпидсезон: уже заболели более 129 тыс. человек, 59% - дети

В Украине начался новый эпидемический сезон, уже заболели более 129 тысяч человек, среди них 76 тысяч, или 59% детей, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

В Украине стартовал новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ - он продлится до 17 мая 2026 года. В течение первой недели эпидсезона - с 29 сентября по 5 октября - ОРВИ, включая COVID-19, заболели 129 753 человека, из них 76 342 - дети. Уровень заболеваемости остается стабильным и на 21,9% ниже эпидемического порога

- сообщили в ЦОЗ.

По сравнению с предыдущей неделей, как указано, количество новых случаев заболеваемости ОРВИ снизилось на 3,3%.

COVID-19, как отмечается, заболели 5 038 человек, из-за осложнений от болезни умерли 10 человек, все они не были привиты против COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 в Киеве упала почти на треть06.10.25, 16:47 • 2628 просмотров

Случаев гриппа пока не зафиксировано, но повышение уровня заболеваемости ожидается зимой

- отметили в ЦОЗ.

Данные за межсезонье

По данным ЦОЗ, в период межсезонья (с 19 мая по 29 сентября) в Украине 1 325 044 человека заболели ОРВИ, среди них 74 609 - COVID-19. Случаев гриппа в этот период не было зафиксировано.

Вакцинация

Вакцина от COVID-19 в Украине бесплатна. Людям, которые еще не вакцинировались, достаточно одной дозы мРНК-вакцины. Дополнительные дозы каждые 6-12 месяцев рекомендованы людям с хроническими заболеваниями, пожилого возраста или тем, кто имеет частые контакты с другими людьми. Беременным рекомендуется вакцинироваться во время каждой беременности.

Прививаться от гриппа необходимо ежегодно. Вакцину от гриппа можно приобрести в аптеке для себя или близких. До начала эпидсезона в Украину доставлено 136 тысяч доз вакцины корейского производства и 100 667 доз - французского, они доступны в аптеках и медучреждениях.

Чтобы получить прививку, следует обратиться к своему семейному врачу или в ближайшее учреждение здравоохранения.

Юлия Шрамко

