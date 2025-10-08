В Украине начался новый эпидсезон: уже заболели более 129 тыс. человек, 59% - дети

В Украине начался новый эпидемический сезон, уже заболели более 129 тысяч человек, среди них 76 тысяч, или 59% детей, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

В Украине стартовал новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ - он продлится до 17 мая 2026 года. В течение первой недели эпидсезона - с 29 сентября по 5 октября - ОРВИ, включая COVID-19, заболели 129 753 человека, из них 76 342 - дети. Уровень заболеваемости остается стабильным и на 21,9% ниже эпидемического порога - сообщили в ЦОЗ.

По сравнению с предыдущей неделей, как указано, количество новых случаев заболеваемости ОРВИ снизилось на 3,3%.

COVID-19, как отмечается, заболели 5 038 человек, из-за осложнений от болезни умерли 10 человек, все они не были привиты против COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 в Киеве упала почти на треть

Случаев гриппа пока не зафиксировано, но повышение уровня заболеваемости ожидается зимой - отметили в ЦОЗ.

Данные за межсезонье

По данным ЦОЗ, в период межсезонья (с 19 мая по 29 сентября) в Украине 1 325 044 человека заболели ОРВИ, среди них 74 609 - COVID-19. Случаев гриппа в этот период не было зафиксировано.

Вакцинация

Вакцина от COVID-19 в Украине бесплатна. Людям, которые еще не вакцинировались, достаточно одной дозы мРНК-вакцины. Дополнительные дозы каждые 6-12 месяцев рекомендованы людям с хроническими заболеваниями, пожилого возраста или тем, кто имеет частые контакты с другими людьми. Беременным рекомендуется вакцинироваться во время каждой беременности.

Прививаться от гриппа необходимо ежегодно. Вакцину от гриппа можно приобрести в аптеке для себя или близких. До начала эпидсезона в Украину доставлено 136 тысяч доз вакцины корейского производства и 100 667 доз - французского, они доступны в аптеках и медучреждениях.

Чтобы получить прививку, следует обратиться к своему семейному врачу или в ближайшее учреждение здравоохранения.