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Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
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В Україні протягом останнього тижня уклали шлюб 3545 пар

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

За останній тиждень в Україні зареєстровано 3545 шлюбів, найбільше у Києві – 730. Мін'юст нагадав про необхідність оновити документи після зміни прізвища.

В Україні протягом останнього тижня уклали шлюб 3545 пар

В Україні за останній тиждень 3545 пар зареєстрували свій шлюб. Рекордсменом цієї статистики став Київ, пише УНН з посиланням на Міністерство юстиції.

"3545 нових історій кохання!" - йдеться в повідомленні Міністерства юстиції.

Найбільше весіль цього тижня святкували у:

• м. Київ – 730 пар;

• Дніпропетровській області – 354;

• Львівській області – 248;

• Одеській області – 245;

• Харківській області – 212.

У Міністерстві зазначили, що кожен запис про шлюб – це важливе юридичне підтвердження створення нової родини.

Кохайте, одружуйтесь, створюйте нові родини – а ми подбаємо про законну частину 

- заявили в Мін’юсті.

Доповнення

У Мін'юсті України надали перелік документів, які необхідно оновити після зміни прізвища. Серед них паспорт, ІПН, закордонний паспорт, водійське посвідчення та інші.

Уже 150 пар офіційно одружилися, скориставшись новою послугою в застосунку "Дія", яка дає військовослужбовцям можливість в обрати онлайн дату весільної церемонії поза чергою.

Павло Зінченко

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