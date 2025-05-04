В Україні протягом останнього тижня уклали шлюб 3545 пар
Київ • УНН
За останній тиждень в Україні зареєстровано 3545 шлюбів, найбільше у Києві – 730. Мін'юст нагадав про необхідність оновити документи після зміни прізвища.
В Україні за останній тиждень 3545 пар зареєстрували свій шлюб. Рекордсменом цієї статистики став Київ, пише УНН з посиланням на Міністерство юстиції.
"3545 нових історій кохання!" - йдеться в повідомленні Міністерства юстиції.
Найбільше весіль цього тижня святкували у:
• м. Київ – 730 пар;
• Дніпропетровській області – 354;
• Львівській області – 248;
• Одеській області – 245;
• Харківській області – 212.
У Міністерстві зазначили, що кожен запис про шлюб – це важливе юридичне підтвердження створення нової родини.
Кохайте, одружуйтесь, створюйте нові родини – а ми подбаємо про законну частину
Доповнення
У Мін'юсті України надали перелік документів, які необхідно оновити після зміни прізвища. Серед них паспорт, ІПН, закордонний паспорт, водійське посвідчення та інші.
Уже 150 пар офіційно одружилися, скориставшись новою послугою в застосунку "Дія", яка дає військовослужбовцям можливість в обрати онлайн дату весільної церемонії поза чергою.