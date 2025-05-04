В Украине за последнюю неделю заключили брак 3545 пар
Киев • УНН
За последнюю неделю в Украине зарегистрировано 3545 браков, больше всего в Киеве – 730. Минюст напомнил о необходимости обновить документы после изменения фамилии.
В Украине за последнюю неделю 3545 пар зарегистрировали свой брак. Рекордсменом этой статистики стал Киев, пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции.
"3545 новых историй любви!" - говорится в сообщении Министерства юстиции.
Больше всего свадеб на этой неделе праздновали в:
• г. Киев – 730 пар;
• Днепропетровской области – 354;
• Львовской области – 248;
• Одесской области – 245;
• Харьковской области – 212.
В Министерстве отметили, что каждая запись о браке – это важное юридическое подтверждение создания новой семьи.
Любите, женитесь, создавайте новые семьи – а мы позаботимся о законной части
Дополнение
В Минюсте Украины предоставили перечень документов, которые необходимо обновить после смены фамилии. Среди них паспорт, ИНН, загранпаспорт, водительское удостоверение и другие.
Уже 150 пар официально поженились, воспользовавшись новой услугой в приложении "Дія", которая дает военнослужащим возможность выбрать онлайн дату свадебной церемонии вне очереди.