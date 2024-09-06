В Україні не планують вимикати світло 7 вересня - ДТЕК
Київ • УНН
ДТЕК повідомляє, що 7 вересня обмеження електропостачання не заплановані.
Завтра, 7 вересня, в Україні вимикати світло не планують. Про це йдеться у повдіомленні ДТЕК, передає УНН.
"7 вересня: обмеження світла не заплановані", - йдеться у повідомленні.
За даними компанії, згідно з інформацією від Укренерго субота має пройти без відключень електрики.
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