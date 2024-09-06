В Украине не планируют выключать свет 7 сентября - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК сообщает, что 7 сентября ограничения электроснабжения не запланированы.
Завтра, 7 сентября, в Украине выключать свет не планируют. Об этом говорится в сообщении ДТЭК, передает УНН.
"7 сентября: ограничения света не запланированы", - говорится в сообщении.
По данным компании, согласно информации от Укрэнерго суббота должна пройти без отключений электричества.
Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"29 августа 2024, 12:33 • 21597 просмотров