В Україні на початку грудня несподівано почали знижуватись ціни на тепличні огірки
Київ • УНН
На цьому тижні в Україні знижуються відпускні ціни на тепличні огірки через низький попит, що нетипово для грудня. Наразі огірки коштують 90-120 грн/кг, що на 10% дешевше, ніж минулого тижня.
Цього тижня в Україні несподівано почали знижуватись відпускні ціни на тепличні огірки оскільки попит на тепличні овочі залишає бажати кращого, що абсолютно нетипово для цього сегменту ринку у першій декаді грудня. Про це повідомляє EastFruit, пише УНН.
На сьогоднішній день тепличні огірки надходять у продаж по 90-120 грн/кг ($2,13-2,84/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше
Таку цінову ситуацію оператори ринку пов’язують із тим фактом, що гуртові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту у роздробі. У результаті, на складах компаній вже накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої поступово погіршується.
Проте тепличні огірки в Україні на даний момент все ж таки коштують у середньому на 13% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Більшість операторів ринку цю ситуацію вважають тимчасовою, і не виключають, що вже наступного тижня зростання цін у цьому сегменті може знову відновитися
Нагадаємо
Україна у січні-жовтні 2025 року наростила імпорт томатів до 81,8 тис. тонн та огірків до 109,6 тис. тонн. Найбільшим постачальником обох культур традиційно залишається Туреччина.