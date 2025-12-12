В Україні на початку грудня несподівано почали знижуватись ціни на тепличні огірки

Цього тижня в Україні несподівано почали знижуватись відпускні ціни на тепличні огірки оскільки попит на тепличні овочі залишає бажати кращого, що абсолютно нетипово для цього сегменту ринку у першій декаді грудня. Про це повідомляє EastFruit, пише УНН.

На сьогоднішній день тепличні огірки надходять у продаж по 90-120 грн/кг ($2,13-2,84/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше - йдеться у повідомленні.

Таку цінову ситуацію оператори ринку пов’язують із тим фактом, що гуртові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту у роздробі. У результаті, на складах компаній вже накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої поступово погіршується.

Проте тепличні огірки в Україні на даний момент все ж таки коштують у середньому на 13% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Більшість операторів ринку цю ситуацію вважають тимчасовою, і не виключають, що вже наступного тижня зростання цін у цьому сегменті може знову відновитися - додали у EastFruit.

Нагадаємо

Україна у січні-жовтні 2025 року наростила імпорт томатів до 81,8 тис. тонн та огірків до 109,6 тис. тонн. Найбільшим постачальником обох культур традиційно залишається Туреччина.