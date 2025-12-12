В Украине в начале декабря неожиданно начали снижаться цены на тепличные огурцы

$42.270.01
49.520.30
ukenru
10:25 • 4620 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 5310 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 12990 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 22340 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 34933 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 44438 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 36988 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 35775 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 53713 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22354 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды12 декабря, 01:35 • 8908 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 17645 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 10640 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 16906 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 18041 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 53713 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 57691 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 57454 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 68108 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 68250 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Подоляк
Блогеры
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 2610 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 36558 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 36909 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 41996 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 38347 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Нефть марки Brent
FIFA (серия видеоигр)

В Украине в начале декабря неожиданно начали снижаться цены на тепличные огурцы

Киев • УНН

 • 146 просмотра

На этой неделе в Украине снижаются отпускные цены на тепличные огурцы из-за низкого спроса, что нетипично для декабря. Сейчас огурцы стоят 90-120 грн/кг, что на 10% дешевле, чем на прошлой неделе.

В Украине в начале декабря неожиданно начали снижаться цены на тепличные огурцы

На этой неделе в Украине неожиданно начали снижаться отпускные цены на тепличные огурцы, поскольку спрос на тепличные овощи оставляет желать лучшего, что совершенно нетипично для этого сегмента рынка в первой декаде декабря. Об этом сообщает EastFruit, пишет УНН.

На сегодняшний день тепличные огурцы поступают в продажу по 90-120 грн/кг ($2,13-2,84/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее

- говорится в сообщении.

Такую ценовую ситуацию операторы рынка связывают с тем фактом, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от закупок крупных партий тепличного огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в рознице. В результате на складах компаний уже накопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой постепенно ухудшается.

Однако тепличные огурцы в Украине на данный момент все же стоят в среднем на 13% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство операторов рынка эту ситуацию считают временной и не исключают, что уже на следующей неделе рост цен в этом сегменте может снова возобновиться

- добавили в EastFruit.

Напомним

Украина в январе-октябре 2025 года нарастила импорт томатов до 81,8 тыс. тонн и огурцов до 109,6 тыс. тонн. Крупнейшим поставщиком обеих культур традиционно остается Турция.

Ольга Розгон

Экономика
Украина