В Украине в начале декабря неожиданно начали снижаться цены на тепличные огурцы

На этой неделе в Украине неожиданно начали снижаться отпускные цены на тепличные огурцы, поскольку спрос на тепличные овощи оставляет желать лучшего, что совершенно нетипично для этого сегмента рынка в первой декаде декабря. Об этом сообщает EastFruit, пишет УНН.

На сегодняшний день тепличные огурцы поступают в продажу по 90-120 грн/кг ($2,13-2,84/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее - говорится в сообщении.

Такую ценовую ситуацию операторы рынка связывают с тем фактом, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от закупок крупных партий тепличного огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в рознице. В результате на складах компаний уже накопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой постепенно ухудшается.

Однако тепличные огурцы в Украине на данный момент все же стоят в среднем на 13% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство операторов рынка эту ситуацию считают временной и не исключают, что уже на следующей неделе рост цен в этом сегменте может снова возобновиться - добавили в EastFruit.

Напомним

Украина в январе-октябре 2025 года нарастила импорт томатов до 81,8 тыс. тонн и огурцов до 109,6 тыс. тонн. Крупнейшим поставщиком обеих культур традиционно остается Турция.