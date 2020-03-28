В Ухані частково відновив роботу метрополітен
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У китайському місті Ухань, звідки почалося поширення нового типу коронавірусу, після кількамісячного карантину відновив роботу метрополітен, про це повідомляється на сайті уряду міста, передає УНН.
“З 28 березня Ухань відновить роботу ліній 1, 2, 3, 4, 6 і 7”, — повідомляє уряд міста. Наразі в Ухані є дев’ять діючих гілок метро.
Зазначається, що на станціях метро пасажирам будуть вимірювати температуру тіла за допомогою тепловізорів. Крім того, на сидіннях в вагонах розміщені наклейки жовтого кольору з написом “сидіти через одного” для дотримання необхідної дистанції. Крім того, всі пасажири зобов’язані носити захисні маски.
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Через спалах коронавірусної інфекції 23 січня було припинено транспортне сполучення з містом, місцевим жителям заборонили залишати населений пункт. Міський громадський транспорт також тимчасово призупинив свою роботу.
Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей (де знаходиться місто Ухань), наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.