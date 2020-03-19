Вперше в Ухані не зафіксовано нових випадків зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Вперше з моменту спалаху коронавірусу в провінції Хубей, включаючи адміністративний центр Ухань, не було зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Такі дані станом на 18 березня наводить МОЗ країни, 17 березня було виявлено один новий випадок зараження.
Разом з тим в Китаї 18 березня зафіксували 34 інфікованих коронавірусом, але всі вони приїхали з-за кордону.
Всього в країні було підтверджено понад 80 тисяч випадків інфікування, померли більше 3000 людей.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано уже 16 випадків COVID-19.