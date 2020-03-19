Впервые в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108780 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110755 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109275 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119747 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102362 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106416 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106871 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131713 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130520 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Впервые в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом

Впервые в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 15194 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Впервые с момента вспышки коронавируса в провинции Хубэй, включая административный центр Ухань, не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Такие данные по состоянию на 18 марта приводит Минздрав страны, 17 марта был выявлен один новый случай заражения.

Вместе с тем в Китае 18 марта зафиксировали 34 инфицированных коронавирусом, но все они приехали из-за границы.

Всего в стране было подтверждено более 80 тысяч случаев инфицирования, умерли более 3000 человек.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 16 случаев COVID-19.

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