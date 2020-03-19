Впервые в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Впервые с момента вспышки коронавируса в провинции Хубэй, включая административный центр Ухань, не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Такие данные по состоянию на 18 марта приводит Минздрав страны, 17 марта был выявлен один новый случай заражения.
Вместе с тем в Китае 18 марта зафиксировали 34 инфицированных коронавирусом, но все они приехали из-за границы.
Всего в стране было подтверждено более 80 тысяч случаев инфицирования, умерли более 3000 человек.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 16 случаев COVID-19.