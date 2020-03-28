В Ухане частично возобновил работу метрополитен

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90864 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101623 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103740 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102902 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111051 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100162 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104777 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106533 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131476 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130428 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Ухане частично возобновил работу метрополитен

В Ухане частично возобновил работу метрополитен

Киев  •  УНН

 • 14178 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В китайском городе Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса, после нескольких месяцев карантина возобновил работу метрополитен, об этом сообщается на сайте правительства города, передает УНН.

“С 28 марта Ухань возобновит работу линий 1, 2, 3, 4, 6 и 7”, — сообщает правительство города. Сейчас в Ухане есть девять действующих веток метро.

Отмечается, что на станциях метро пассажирам будут измерять температуру тела с помощью тепловизоров. Кроме того, на сиденьях в вагонах размещены наклейки желтого цвета с надписью “сидеть через одного” для соблюдения необходимой дистанции. Кроме того, все пассажиры обязаны носить защитные маски.

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Из-за вспышки коронавирусной инфекции 23 января было прекращено транспортное сообщение с городом, местным жителям запретили покидать населенный пункт. Городской общественный транспорт также временно приостановил свою работу.

Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй (где находится город Ухань), в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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