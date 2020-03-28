В Ухане частично возобновил работу метрополитен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В китайском городе Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса, после нескольких месяцев карантина возобновил работу метрополитен, об этом сообщается на сайте правительства города, передает УНН.
“С 28 марта Ухань возобновит работу линий 1, 2, 3, 4, 6 и 7”, — сообщает правительство города. Сейчас в Ухане есть девять действующих веток метро.
Отмечается, что на станциях метро пассажирам будут измерять температуру тела с помощью тепловизоров. Кроме того, на сиденьях в вагонах размещены наклейки желтого цвета с надписью “сидеть через одного” для соблюдения необходимой дистанции. Кроме того, все пассажиры обязаны носить защитные маски.
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Из-за вспышки коронавирусной инфекции 23 января было прекращено транспортное сообщение с городом, местным жителям запретили покидать населенный пункт. Городской общественный транспорт также временно приостановил свою работу.
Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй (где находится город Ухань), в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.
В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.