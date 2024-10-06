В Угорщині відбувся кількатисячний мітинг з вимогою припинити "пропаганду" державних ЗМІ
Київ • УНН
У Будапешті відбувся багатотисячний мітинг проти упередженості державного телебачення. Протестувальники з опозиційної партії TISZA вимагають незалежних суспільних медіа та критикують "пропагандистську машину" уряду Орбана.
Тисячі угорців зібралися в суботу, 5 жовтня, біля штаб-квартири державного телебачення країни, протестуючи проти того, що вони називають "пропагандистською машиною" уряду, та закликаючи до незалежних суспільних медіа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Як зазначає видання, протестувальники з опозиційної партії TISZA стверджують, що державний мовник MTVA веде упереджену пропаганду, показуючи лише політиків від партії та уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана, а також аналітиків, які повторюють їхню риторику.
Як пише агентство, партія TISZA, яку очолює медіаактивний політичний новачок Петер Мадяр, становить найбільший виклик Орбану з часу його приходу до влади у 2010 році.
Розмахуючи національним прапором та банерами з написом "Зупинити пропаганду", тисячі прихильників TISZA зібралися в Будапешті, вигукуючи "Ми не боїмося" та "Нам це набридло".
Мадяр вимагав, щоб угорське суспільне телебачення показало протест у "немонтованому" ефірі.
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Партія TISZA, що розшифровується як Tisztelet és Szabadság (Повага та Свобода), має підтримку 39% виборців порівняно з 43% у партії Орбана Фідес. Такі дані опитування, опублікованого минулого місяця соціологічною службою Median. Наступні вибори заплановані на початок 2026 року.
Мадяр, використовуючи зростальне розчарування виборців Орбаном у час, коли економіка лише виходить з інфляційної кризи, пообіцяв викорінити корупцію, відновити суспільні медіа та розвивати демократичні стримування та противаги, які, за словами критиків, були підірвані за часів Орбана.
Хоча суспільні медіа переважно служать як рупор уряду, приватні медіа значною мірою контролюються союзниками Фідес Орбана. Водночас Угорський уряд заперечує підрив свободи преси.
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