В Венгрии состоялся многотысячный митинг с требованием прекратить "пропаганду" государственных СМИ

Тысячи венгров собрались в субботу, 5 октября, возле штаб-квартиры государственного телевидения страны, протестуя против того, что они называют "пропагандистской машиной" правительства, и призывая к независимым общественным медиа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, протестующие из оппозиционной партии TISZA утверждают, что государственный вещатель MTVA ведет предвзятую пропаганду, показывая только политиков от партии и правительства премьер-министра Виктора Орбана, а также аналитиков, которые повторяют их риторику.

Как пишет агентство, партия TISZA, которую возглавляет медиаактивный политический новичок Петер Мадьяр, представляет собой самый большой вызов Орбану со времени его прихода к власти в 2010 году.

Размахивая национальным флагом и баннерами с надписью "Остановить пропаганду", тысячи сторонников TISZA собрались в Будапеште, выкрикивая "Мы не боимся" и "Нам это надоело".

Мадьяр требовал, чтобы венгерское общественное телевидение показало протест в "немонтированном" эфире.

Украина и Венгрия договорились провести до конца года заседание Совместной межправительственной комиссии

Партия TISZA, что расшифровывается как Tisztelet és Szabadság (Уважение и Свобода), имеет поддержку 39% избирателей по сравнению с 43% у партии Орбана Фидес. Таковы данные опроса, опубликованного в прошлом месяце социологической службой Median. Следующие выборы запланированы на начало 2026 года.

Мадьяр, используя растущее разочарование избирателей Орбаном во время, когда экономика только выходит из инфляционного кризиса, пообещал искоренить коррупцию, восстановить общественные медиа и развивать демократические сдерживания и противовесы, которые, по словам критиков, были подорваны во времена Орбана.

Хотя общественные медиа преимущественно служат как рупор правительства, частные медиа в значительной степени контролируются союзниками Фидес Орбана. В то же время венгерское правительство отрицает подрыв свободы прессы.

Венгрия поддержала китайскую инициативу «Друзья мира» по урегулированию войны в Украине