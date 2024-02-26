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В Угорщині парламент обрав нового президента

Київ • УНН

 • 28853 перегляди

Парламент Угорщини переважною більшістю голосів обрав голову Конституційного суду Тамаша Шуйока новим президентом країни - 134 голоси "за" і 5 "проти".

В Угорщині парламент обрав нового президента

Парламент Угорщини більшістю голосів обрав новим президентом країни голову Конституційного суду Тамаша Шуйока. Його кандидатуру підтримали 134 депутати, проти проголосували п'ятеро.  Про це повідомило угорське видання Telex, передає УНН.

Деталі

Тамаш Шуйок вступить на посаду президента Угорщини 5 березня. До цього дня виконувачем обов'язків президента Угорщини буде речник Державних зборів або парламенту Ласло Кевер.

До цього парламент одноголосно відправив у відставку попереднього президента Угорщини Каталін Новак. Вона подала у відставку 10 лютого на тлі скандалу з помилуванням людини, засудженої за допомогу у прихованні справи про сексуальне насильство у дитячому будинку.

Доповнення

22 лютого правлячі партії Угорщини – "Фідес" та Християнсько-демократична народна партія – висунули кандидатуру пана Шуйока на пост президента. Розглянути його призначення партіям запропонував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Тамаш Шуйок став членом Конституційного суду Угорщини у 2014 році. У 2016 році його було обрано на посаду голови КС. З вересня 2005 року він також викладає конституційне право у Сегедському університеті.

Парламент Угорщини проголосував за вступ Швеції до НАТО, під питанням чи підпише документ в.о. Президента Ласло Кевер26.02.24, 18:31 • 27869 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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