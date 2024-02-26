В Венгрии парламент избрал нового президента
Киев • УНН
Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов избрал главу Конституционного суда Тамаша Шуйока новым президентом страны - 134 голоса "за" и 5 "против".
Парламент Венгрии большинством голосов избрал новым президентом страны главу Конституционного суда Тамаша Шуйока. Его кандидатуру поддержали 134 депутата, против проголосовали пятеро. Об этом сообщило венгерское издание Telex, передает УНН.
Детали
Тамаш Шуйок вступит в должность президента Венгрии 5 марта. До этого дня исполняющим обязанности президента Венгрии будет спикер Государственного собрания или парламента Ласло Кевер.
До этого парламент единогласно отправил в отставку предыдущего президента Венгрии Каталин Новак. Она подала в отставку 10 февраля на фоне скандала с помилованием человека, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.
Дополнение
22 февраля правящие партии Венгрии - "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия - выдвинули кандидатуру господина Шуйока на пост президента. Рассмотреть его назначение партиям предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Тамаш Шуйок стал членом Конституционного суда Венгрии в 2014 году. В 2016 году он был избран на должность председателя КС. С сентября 2005 года он также преподает конституционное право в Сегедском университете.
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В Венгрии парламент избрал нового президента
Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов избрал главу Конституционного суда Тамаша Шуйока новым президентом страны - 134 голоса "за" и 5 "против".
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