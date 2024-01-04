В Уельсі розкопали загадкове середньовічне кладовище

В Уельсі розкопали рідкісне кладовище раннього середньовіччя. Вважається, що воно датується 6-м або 7-м століттям, і наразі розкопано 18 із приблизно 70 могил. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Кладовище розташоване у нічим не примітному полі на території замку Фонмон, недалеко від кінця злітно-посадкової смуги аеропорту Кардіффа.

Понад два літа команда ретельно знімала тонкий шар верхнього шару ґрунту, щоб відкрити могили, які так давно висічено в скелі. Деякі з добре збережених скелетів знаходились у незвичайних положеннях, також були знайдені несподівані артефакти.

Саммер Кортс, остеоархеологиня з Університету Редінга, каже, що скелети знаходяться в хорошому стані, попри те, що їм близько 1500 років.

У нас є деякі зуби, які дуже потерті, дивним чином це може вказувати на використання зубів як інструментів. Можливо, для текстильної роботи, роботи зі шкірою чи вишивання кошиків – вони щось тягнуть крізь передні зуби, – зазначила вона.

Деякі скелети лежать на спині, що є нормальним для того періоду, тоді як інші лежать на боці, а деякі поховані в скорченому положенні з колінами, підтягнутими до грудей. Археологи не впевнені, що це може означати.

Предмети, знайдені навколо могил, також дивують, і вони показують, наскільки життя в середині першого тисячоліття сильно відрізнялося від сучасного. Знайдено уламки посуду та кубків, уламки скошених і спалених тваринних кісток.

Один з предметів справді оживляє цю спільноту: крихітний різьблений кілочок, який, можливо, використовувався як маркер для зарахування очок у грі, можливо, щось на зразок того, що ми використовуємо на дошці Кріббіджа, - кажуть вчені.

Вчені зауважують, що знайдені артефакти свідчать про те, що ці люди були далеко не звичайними.

Археологи зазначають, що потрібні подальші дослідження, щоб отримати більш точну дату, коли кладовище використовувалося, а аналіз ДНК покаже більше про поховані там скелети.

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