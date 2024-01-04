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В Уельсі розкопали загадкове середньовічне кладовище

В Уельсі розкопали загадкове середньовічне кладовище

Київ • УНН

 • 53679 перегляди

В Уельсі знайшли середньовічне кладовище з добре збереженими скелетами та артефактами, датованими 6 або 7 століттям. Початкові розкопки дають підказки про життя колишніх мешканців.

В Уельсі розкопали рідкісне кладовище раннього середньовіччя. Вважається, що воно датується 6-м або 7-м століттям, і наразі розкопано 18 із приблизно 70 могил. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Кладовище розташоване у нічим не примітному полі на території замку Фонмон, недалеко від кінця злітно-посадкової смуги аеропорту Кардіффа.

Понад два літа команда ретельно знімала тонкий шар верхнього шару ґрунту, щоб відкрити могили, які так давно висічено в скелі. Деякі з добре збережених скелетів знаходились у незвичайних положеннях, також були знайдені несподівані артефакти.

Саммер Кортс, остеоархеологиня з Університету Редінга, каже, що скелети знаходяться в хорошому стані, попри те, що їм близько 1500 років.

У нас є деякі зуби, які дуже потерті, дивним чином це може вказувати на використання зубів як інструментів. Можливо, для текстильної роботи, роботи зі шкірою чи вишивання кошиків – вони щось тягнуть крізь передні зуби,

– зазначила вона.
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Деякі скелети лежать на спині, що є нормальним для того періоду, тоді як інші лежать на боці, а деякі поховані в скорченому положенні з колінами, підтягнутими до грудей. Археологи не впевнені, що це може означати.

Предмети, знайдені навколо могил, також дивують, і вони показують, наскільки життя в середині першого тисячоліття сильно відрізнялося від сучасного. Знайдено уламки посуду та кубків, уламки скошених і спалених тваринних кісток.

Один з предметів справді оживляє цю спільноту: крихітний різьблений кілочок, який, можливо, використовувався як маркер для зарахування очок у грі, можливо, щось на зразок того, що ми використовуємо на дошці Кріббіджа,

- кажуть вчені.
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Вчені зауважують, що знайдені артефакти свідчать про те, що ці люди були далеко не звичайними.

Археологи зазначають, що потрібні подальші дослідження, щоб отримати більш точну дату, коли кладовище використовувалося, а аналіз ДНК покаже більше про поховані там скелети.

У бібліотеці Ватикану знайдено загублений фрагмент перекладу Біблії віком 1750 років27.12.23, 04:03 • 33690 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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