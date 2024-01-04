В Уэльсе раскопали загадочное средневековое кладбище
В Уэльсе нашли средневековое кладбище с хорошо сохранившимися скелетами и артефактами, датированными 6 или 7 веком. Начальные раскопки дают подсказки о жизни прежних жителей.
На юго-востоке Турции выпало до 6 метров снега на юго-востоке Турции
В некоторых районах провинции Хаккари, что на юго-востоке Турции, уровень снежного покрова достиг шестиметровой высоты.
В Украину вернулись 99% украинцев, которые выехали в 2023 году - анализ
В 2023 году 99% украинцев, которые выехали из страны, вернулись.
Прошла тяжелый путь обороны Мариуполя: из российского плена освободили боевого медика
Украина освободила медика Галину Федишин из российского плена. Оккупанты несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания.
Бывшему президенту Сьерра-Леоне предъявлено обвинение в причастности к "попытке государственного переворота"
Экс-президент Сьерра-Леоне Корома обвинен в государственной измене, связанной с попыткой неудачного переворота, произошедшего в ноябре 2023 года. Также власти Сьерра-Леоне выдвинули подобные обвинения еще 12-ом лицам, среди которых руководитель оппозиционной политической партии.
Крымские партизаны сдали координаты военного завода рф
Крымские партизаны раскрыли координаты российского военного завода, производящего запчасти для боевых машин, призвав украинские войска нанести по нему удар в отместку за гибель мирных жителей.
Безуглая предложила части коллектива "Квартал 95" пойти добровольцами в ВСУ
Безуглая о скандальной шутке "Квартала 95": какой бы законной ни была деятельность, каким бы успешным шоу не было, вопрос уместности гастролей и стилистики выступлений лежит в морально-этической плоскости.
Международное сообщество требует прекратить атаки йеменских хуситов на судна в Красном море
Глобальная коалиция призывает хуситов прекратить атаки в Красном море, освободить пленных; США подчеркивают морскую безопасность, намекая на поддержку Ирана.
Враг нанес два удара по Харькову: есть информация о повреждении гражданской инфраструктуры
Российские удары ракетами С-300 по Харькову нанесли ущерб инфраструктуре, информации о жертвах нет.
Сумщина: армейцы рф обстреляли девять общин, есть раненые
Российские войска обстреляли Великописаревскую общину в Сумах, вызвав 184 взрыва; один мирный житель получил ранения.