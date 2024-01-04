В Уэльсе раскопали загадочное средневековое кладбище

В Уэльсе раскопали редкое кладбище раннего средневековья. Считается, что оно датируется 6-м или 7-м веком, и сейчас раскопано 18 из примерно 70 могил. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Кладбище расположено в ничем не примечательном поле на территории замка Фонмон, недалеко от конца взлетно-посадочной полосы аэропорта Кардиффа.

Более двух лет команда тщательно снимала тонкий слой верхнего слоя почвы, чтобы открыть могилы, которые так давно высечены в скале. Некоторые из хорошо сохранившихся скелетов находились в необычных положениях, также были найдены неожиданные артефакты.

Саммер Кортс, остеоархеолог из Университета Рединга, говорит, что скелеты находятся в хорошем состоянии, несмотря на то, что им около 1500 лет.

У нас есть некоторые зубы, которые очень потерты, странным образом это может указывать на использование зубов как инструментов. Возможно, для текстильной работы, работы с кожей или вышивания корзин - они что-то тянут сквозь передние зубы, - отметила она.

Некоторые скелеты лежат на спине, что является нормальным для того периода, тогда как другие лежат на боку, а некоторые похоронены в скорченном положении с коленями, подтянутыми к груди. Археологи не уверены, что это может означать.

Предметы, найденные вокруг могил, также удивляют, и они показывают, насколько жизнь в середине первого тысячелетия сильно отличалась от современной. Найдены обломки посуды и кубков, обломки скошенных и сожженных животных костей.

Один из предметов действительно оживляет это сообщество: крошечный резной колышек, который, возможно, использовался как маркер для зачисления очков в игре, возможно, что-то вроде того, что мы используем на доске Криббиджа, - говорят ученые.

Ученые отмечают, что найденные артефакты свидетельствуют о том, что эти люди были далеко не обычными.

Археологи отмечают, что нужны дальнейшие исследования, чтобы получить более точную дату, когда кладбище использовалось, а анализ ДНК покажет больше о похороненных там скелетах.

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