В библиотеке Ватикана найден утерянный фрагмент перевода Библии возрастом 1750 лет

Ученые из Австрийской академии наук обнаружили новую главу Библии, которая была спрятана внутри перевода Евангелия от Матфея возрастом 1750 лет. Ученые при изучении манускриптов в библиотеке Ватикана обнаружили скрытый текст с помощью ультрафиолетовой фотографии. Об этом сообщает IFLScience, пишет УНН.

Детали

Скрытый текст был найден в рамках проекта Sinai Palimpsests, где исследователи стремятся восстановить тексты, которые были стерты и переписаны писцами в 4-12 веках нашей эры.

Такие рукописи. рукописи, получившие название палимпсесты, - это тексты, созданные на материале, который уже был в употреблении. Такие тексты смывали или стирали, а затем писали новые. Такая традиция была связана с нехваткой материалов для для создания рукописей. Но даже спустя много сотен лет такой утраченный текст можно обнаружить с помощью ультрафиолетового света.

С помощью с помощью этой технологии ученым удалось восстановить 74 рукописи, но один текст был особенно ценным. Он был старше на 100 лет, чем старейшие переводы Библии на греческий язык, включая Синайский кодексом, рукопись.

Традиция сирийского христианства знает несколько переводов Ветхого и Нового Заветов. До недавнего времени было известно лишь о двух рукописях, которые содержали старосирийский перевод Евангелия, - отмечают ученые.

Этот перевод Библии был впервые написан в 3 веке нашей эры, а затем его скопировали в 6 веке нашей эры. Этот перевод предлагает немного больше деталей, чем перевод на греческий язык 12-й главы Евангелия от Матфея.

Справочно

Первый стих перевода этой главы на греческий язык гласит: "В то время Иисус шел по засеянным полям в субботу, и ученики его проголодались, и начали срывать колосья и есть". А согласно новому тексту перевода, обнаруженному учеными, стих заканчивается фразой "начали срывать колосья, тереть их в руках и есть его".

Ученые считают, что это очень важное открытие, которое было сделано благодаря глубоким знаниям о древних сирийских текстах и особенностях древней письменности.

Это открытие доказывает, насколько продуктивным и важным может быть взаимодействие современных цифровых технологий и фундаментальных исследований при работе со средневековыми рукописями, - говорят ученые.

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