В Тисі знайшли ще одного потопельника: виявили за 10 метрів від румунського берега
Київ • УНН
Ще одного потопельника знайшли за 10 метрів від румунського берега в річці Тиса, це вже восьмий такий випадок з початку травня.
Румунські прикордонники виявили в річці Тиса ще одного потопельника, вже восьмого від початку травня. Тіло виявили за 10 метрів від румунського берега. Про це УНН повідомляє із посиланням на Держприкордонслужбу.
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Тіло знайшли під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія).
Як вказали в Держприкордонслужбі, від початку травня це вже восьмий потопельник, який намагався подолати річку.
У відомстві застерегли, що незаконний перетин річковими ділянками кордону може бути небезпечним для життя та здоровʼя.
Раніше ДПСУ повідомляла про 30 випадків, зафіксованих під час спроби перетину кордону Тисою.