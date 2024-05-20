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В Тисі знайшли ще одного потопельника: виявили за 10 метрів від румунського берега

В Тисі знайшли ще одного потопельника: виявили за 10 метрів від румунського берега

Київ • УНН

 • 15485 перегляди

Ще одного потопельника знайшли за 10 метрів від румунського берега в річці Тиса, це вже восьмий такий випадок з початку травня.

Румунські прикордонники виявили в річці Тиса ще одного потопельника, вже восьмого від початку травня. Тіло виявили за 10 метрів від румунського берега. Про це УНН повідомляє із посиланням на Держприкордонслужбу. 

Деталі

Тіло знайшли під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія). 

Як вказали в Держприкордонслужбі, від початку травня це вже восьмий потопельник, який намагався подолати річку.

У відомстві застерегли, що незаконний перетин річковими ділянками кордону може бути небезпечним для життя та здоровʼя. 

Раніше ДПСУ повідомляла про 30 випадків, зафіксованих під час спроби перетину кордону Тисою. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
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