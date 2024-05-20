В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега

Румынские пограничники обнаружили в реке Тиса еще одного утопленника, уже восьмого с начала мая. Тело обнаружили в 10 метрах от румынского берега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Тело нашли под железнодорожным мостом между населенными пунктами Грушово (Украина) и Кимпулунг-ла-Тиса (Румыния).

Как указали в Госпогранслужбе, с начала мая это уже восьмой утопленник, который пытался преодолеть реку.

В ведомстве предостерегли, что незаконное пересечение речных участков границы может быть опасным для жизни и здоровья.

Ранее ГПСУ сообщала о 30 случаях, зафиксированных при попытке пересечения границы Тисой.