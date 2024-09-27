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В суботу в Україні не планують графіків відключень світла - "Укренерго"

В суботу в Україні не планують графіків відключень світла - "Укренерго"

Київ • УНН

 • 22196 перегляди

НЕК "Укренерго" повідомила, що графіки відключень світла не застосовуватимуться у суботу. Енергетики закликали українців ощадливо користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.

У суботу, 28 вересня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються

- йдеться в заяві компанії.

Енергетики також закликали українців ощадливо користуватись потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо

Т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону заявив, що Україна щодня імпортує близько 1500 МВт електроенергії від сусідів для балансування системи та забезпечення споживачів.

В Україні готують підвищення цін на електроенергію для бізнесу26.09.24, 21:34 • 25085 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
ukrenerhoУкренерго
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