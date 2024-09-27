В субботу в Украине не планируют графиков отключений света - "Укрэнерго"

В субботу, 28 сентября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, в субботу, меры ограничения потребления не планируются - говорится в заявлении компании.

Энергетики также призвали украинцев экономно пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

Напомним,

Врио председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона заявил, что Украина ежедневно импортирует около 1500 МВт электроэнергии от соседей для балансировки системы и обеспечения потребителей.

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