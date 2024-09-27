В субботу в Украине не планируют графиков отключений света - "Укрэнерго"
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что графики отключений света не будут применяться в субботу. Энергетики призвали украинцев экономно пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.
В субботу, 28 сентября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, в субботу, меры ограничения потребления не планируются
Энергетики также призвали украинцев экономно пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.
Напомним,
Врио председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона заявил, что Украина ежедневно импортирует около 1500 МВт электроэнергии от соседей для балансировки системы и обеспечения потребителей.
В Украине готовят повышение цен на электроэнергию для бизнеса26 сентября 2024, 18:34 • 24138 просмотров