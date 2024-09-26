В Украине готовят повышение цен на электроэнергию для бизнеса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НКРЭКУ предлагает установить цену 6900 грн/МВт-ч с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 на рынке «на сутки вперед». Изменения направлены на сбалансирование энергосистемы и привлечение импорта электроэнергии.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), хочет увеличить предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Регулятор хочет установить цену в 6900 грн/МВт-ч в период с 7 утра до 17 вечера, а не как сейчас с 7 утра до 11 вечера. Об этом говорится в проекте постановления НКРЭКУ, пишет УНН.

Детали

Согласно проекту постановления, НКРЭКУ планирует пересмотреть и установить следующие предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

с 00:00 до 07:00 - 5600 грн/МВт-час;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-час;

минимальная предельная цена - 10 грн/МВт-ч;

Однако, стоит отметить, что постановлением НКРЭКУ от 20 мая, которое действует с 31 мая, установлены следующие предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 - 5 600,00 грн/МВт-час;

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00-6 900,00 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 - 9 000,00 грн/МВт-час;

минимальная предельная цена - 10,00 грн/МВт-ч;

То есть НКРЭКУ предлагает установить цену на электроэнергию в размере 6900 грн/МВт-ч в промежуток времени с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00, а не с 7 до 11:00.

На балансирующем рынке:

с 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-час;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 8250 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 - 10 000 грн/МВт-час;

минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт-ч.

Согласно постановлению, о котором отмечалось выше, цены на балансирующем уровне менять не планируется. Они останутся на таком же уровне, как и сейчас.

"Основаниями для пересмотра предельных цен является наличие существенного колебания цен на РСВ, ВСР и/или балансирующем рынке после получения от оператора рынка и/или администратора расчетов указанной информации. Для сбалансирования энергосистемы и избежания отключения потребителей необходимо привлечение импорта электрической энергии, что в свою очередь требует приведения в соответствие цен на рынках электрической энергии Украины и позволит использовать возможности коммерческого импорта и избежать колебания цен в Украине по отношению к странам - импортерам", - говорится в проекте постановления.

Напомним,

НКРЭКУ изменила порядок формирования цены электроэнергии для потребителей поставщика "последней надежды" (ППН). С 1 октября до 31 декабря 2024 года цена будет рассчитываться с коэффициентом 1,5 вместо 1,25.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика