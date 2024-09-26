В Україні готують підвищення цін на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), хоче збільшити граничні ціни на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку. Регулятор хоче встановити ціну в 6900 грн/МВт·год в період з 7 ранку до 17 вечора, а не як зараз з 7 ранку до 11 вечора. Про це йдеться в проєкті постанови НКРЕКП, пише УНН.

Деталі

Відповідно до проєкту постанови, НКРЕКП планує переглянути та встановити наступні граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год;

Однак, варто зазначити, що постановою НКРЕКП від 20 травня, яка діє з 31 травня, встановлено наступні граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 - 5 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00-6 900,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 - 9 000,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна - 10,00 грн/МВт·год;

Тобто НКРЕКП пропонує встановити ціну на електроенергію в розмірі 6900 грн/МВт·год в проміжок часу з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00, а не з 7 до 11:00.

На балансуючому ринку:

з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Згідно з постанови, про яку зазначалося вище, ціни на балансуючому рівні змінювати не планується. Вони залишаться на такому ж рівні, як і зараз.

"Підставами для перегляду граничних цін є наявність істотного коливання цін на РДН, ВДР та/або балансуючому ринку після отримання від оператора ринку та/або адміністратора розрахунків зазначеної інформації. Для збалансування енергосистеми і уникнення відключення споживачів необхідне залучення імпорту електричної енергії, що в свою чергу потребує приведення у відповідність цін на ринках електричної енергії України і дозволить використовувати можливості комерційного імпорту та уникнути коливання цін в Україні по відношенню до країн - імпортерів", - йдеться в проєкті постанови.

Нагадаємо

НКРЕКП змінила порядок формування ціни електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН). З 1 жовтня до 31 грудня 2024 року ціна буде розраховуватися з коефіцієнтом 1,5 замість 1,25.