В СБУ припинили діяльність вже понад 450 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Служба Безпеки України у період пандемії припинила діяльність понад 450 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 і дестабілізували ситуацію в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
“У період пандемії СБУ активно протидіє поширенню фейків про COVID-19. Кіберфахівці Служби припинили діяльність понад 450 інтернет-агітаторів, які продукували відповідний контент і дестабілізували ситуацію в країні. 40 з них координували з РФ, тож їхня діяльність розслідується у межах кримінальних проваджень за статтями 109, 110 Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пік поширення фейків і панічних настроїв спостерігався на початку карантинних заходів.
Нагадаємо, СБУ викрила трьох інтернет-агітаторів, які закликали до зміни держкордону та захоплення влади.