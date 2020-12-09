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В СБУ припинили діяльність вже понад 450 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19

В СБУ припинили діяльність вже понад 450 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19

Київ • УНН

 • 10431 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Служба Безпеки України у період пандемії припинила діяльність понад 450 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 і дестабілізували ситуацію в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

“У період пандемії СБУ активно протидіє поширенню фейків про COVID-19. Кіберфахівці Служби припинили діяльність понад 450 інтернет-агітаторів, які продукували відповідний контент і дестабілізували ситуацію в країні. 40 з них координували з РФ, тож їхня діяльність розслідується у межах кримінальних проваджень за статтями 109, 110 Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пік поширення фейків і панічних настроїв спостерігався на початку карантинних заходів.

Нагадаємо, СБУ викрила трьох інтернет-агітаторів, які закликали до зміни держкордону та захоплення влади.

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