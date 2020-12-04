СБУ викрила трьох інтернет-агітаторів, які закликали до зміни держкордону та захоплення влади

“Службою безпеки України у Дніпрі, Черкасах та Сумській області викрито міжрегіональну мережу агітаторів на поширенні через інтернет закликів, які становлять загрозу державній безпеці нашої країни. Наразі у Дніпропетровській області співробітниками СБУ у межах кримінального провадження досліджуються факти можливої причетності керівника двох громадських об’єднань до розміщення на сторінках однієї з соцмереж матеріалів щодо повалення конституційного ладу та закликів до створення так званих „спеціальних територіальних громад народовладдя“. Крім того, кіберфахівцями СБУ встановлено мешканців Черкас та Роменського району Сумської області, які на персональних сторінках заборонених в Україні соцмереж розміщували матеріали щодо зміни меж державного кордону та закликали до захоплення державної влади”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі органів безпеки задокументували, що вказані матеріали останні отримували з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

Вказано, що слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Чернігові іноземний пропагандист агітував за домінування “слов’янської держави”.