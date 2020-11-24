У Чернігові іноземний пропагандист агітував за домінування “слов’янської держави”

“Служба безпеки України викрила іноземного пропагандиста на спробі створення у Чернігові місцевого осередку агітаторів агресивної війни. За даними досудового слідства, громадянин однієї з пострадянських країн, який проживав в нашій державі, поширював через інтернет заклики до протиправних дій. Зловмисник розміщував на власній інтернет-сторінці матеріали щодо нібито домінування так званої “слов’янської держави” над іншими народами. Також він поширював дискримінаційні статті, де принижувалась честь і гідність представників однієї з національних меншин”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було встановлено, що фігурант належав до одного з радикальних угруповань, яке було створено на території Російської Федерації.

“Оперативники спецслужби задокументували, що агітатор займався активним пошуком на території регіону спільників та однодумців для залучення до пропагандистських заходів. Під час обшуків за адресами проживання та в автомобілі зловмисника співробітники СБУ виявили комп’ютерну техніку та документальні матеріали із доказами протиправної діяльності. Також вилучено вогнепальну зброю без відповідних дозвільних документів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності. Перевіряється інформація про співробітництво фігуранта із спецслужбами РФ.

Вказано, що заходи із викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у Києві викрили інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів.