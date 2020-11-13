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У Києві викрили інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів

У Києві викрили інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів

Київ • УНН

 • 9201 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила та блокувала у Києві діяльність інтернет-агітатора, який за завданням російських кураторів пропагував тоталітарні режими. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

“Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та блокували у Києві діяльність інтернет-агітатора, який за завданням російських кураторів пропагував тоталітарні режими. Оперативники спецслужби встановили, що киянин є членом проросійської організації “Регіональний громадський рух русофілів “Парус”, яка координується з РФ. За завданням кураторів зловмисник розміщував у забороненій соціальній соцмережі провокативні матеріали. Напередодні місцевих виборів з одних акаунтів він пропагував комуністичну ідеологію, з інших нібито від імені українських правих – нацистську. За задумом “замовників”, це мало загострити суспільну ситуацію в країні під час виборчого процесу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кіберфахівці СБУ також зафіксували, що зловмисник активно коментував у вигідному для кураторів ключі резонансне рішення Конституційного суду України.

“Наразі перевіряється версія про співробітництво зловмисника з спецслужбами РФ через проросійську організацію. Під час санкціонованих обшуків, у межах кримінального провадження розпочатого слідчими ГУ Нацполіції за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України, правоохоронці виявили на комп’ютерній техніці та засобах зв’язку докази протиправної діяльності”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що наразі тривають слідчі дії, приймається рішення про повідомлення фігуранту про підозру.

Нагадаємо, CБУ перед виборами "накрила" кілька мереж проросійських інтернет-агітаторів.

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