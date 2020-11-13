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В Киеве разоблачили интернет-агитатора, который действовал по заданию российских кураторов

В Киеве разоблачили интернет-агитатора, который действовал по заданию российских кураторов

Киев  •  УНН

 • 9197 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Киеве деятельность интернет-агитатора, который по заданию российских кураторов пропагандировал тоталитарные режимы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Киеве деятельность интернет-агитатора, который по заданию российских кураторов пропагандировал тоталитарные режимы. Оперативники спецслужбы установили, что киевлянин является членом пророссийской организации "Региональное общественное движение русофилов "Парус", которая координируется из РФ. По заданию кураторов злоумышленник размещал в запрещенной социальной соцсети провокационные материалы. Накануне местных выборов из одних аккаунтов он пропагандировал коммунистическую идеологию, из других якобы от имени украинских правых - нацистскую. По замыслу "заказчиков", это должно было обострить общественную ситуацию в стране во время избирательного процесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что киберспециалисты СБУ также зафиксировали, что злоумышленник активно комментировал в выгодном для кураторов ключе резонансное решение Конституционного суда Украины.

"Сейчас проверяется версия о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ через пророссийскую организацию. Во время санкционированных обысков, в рамках уголовного производства начатого следователями ГУ Нацполиции по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, правоохранители обнаружили на компьютерной технике и средствах связи доказательства противоправной деятельности", - указано в сообщении.

Сообщается, что сейчас проводятся следственные действия, принимается решение о сообщении фигуранту о подозрении.

Напомним, CБУ перед выборами "накрыла" несколько сетей пророссийских интернет-агитаторов.

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