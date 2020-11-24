В Чернигове иностранный пропагандист агитировал за доминирование "славянского государства"

"Служба безопасности Украины разоблачила иностранного пропагандиста на попытке создания в Чернигове местной ячейки агитаторов агрессивной войны. По данным предварительного следствия, гражданин одной из постсоветских стран, который проживал в нашем государстве, распространял через интернет призывы к противоправным действиям. Злоумышленник размещал на своей интернет-странице материалы о якобы доминировании так называемого "славянского государства" над другими народами. Также он распространял дискриминационные статьи, где унижалось честь и достоинство представителей одной из национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было установлено, что фигурант принадлежал к одной из радикальных группировок, которая была создана на территории Российской Федерации.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что агитатор занимался активным поиском на территории региона сообщников и единомышленников для привлечения к пропагандистским мероприятиям. Во время обысков по адресам проживания и в автомобиле злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности. Также изъято огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов. Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании судом меры пресечения", - указано в сообщении.

Сообщается, что в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности. Проверяется информация о сотрудничестве фигуранта со спецслужбами РФ.

Указано, что меры по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

Напомним, в Киеве разоблачили интернет-агитатора, который действовал по заданию российских кураторов.