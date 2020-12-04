СБУ разоблачила трех интернет-агитаторов, призывавших к изменению госграницы и захват власти
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила в трех областях Украины межрегиональную сеть агитаторов из трех человек, которые призывали к изменению границ госграницы и захвату власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“Службой безопасности Украины в Днепре, Черкассах и Сумской области разоблачена межрегиональная сеть агитаторов на распространении через интернет призывов, которые представляют угрозу государственной безопасности нашей страны. Сейчас в Днепропетровской области сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства исследуются факты возможной причастности руководителя двух общественных объединений к размещению на страницах одной из соцсетей материалов по свержению конституционного строя и призывов к созданию так называемых „специальных территориальных общин народовластия“. Кроме того, киберспециалистами СБУ установлены жители Черкасс и Роменского района Сумской области, которые на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей размещали материалы по изменению границ государственной границы и призвали к захвату государственной власти”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи органов безопасности задокументировали, что указанные материалы последние получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.
Указано, что следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Сообщается, что продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Чернигове иностранный пропагандист агитировал за доминирование “славянского государства”.