В СБУ пресекли деятельность уже более 450 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Служба Безопасности Украины в период пандемии прекратила деятельность более 450 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 и дестабилизирующих ситуацию в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“В период пандемии СБУ активно противодействует распространению фейков о COVID-19. Киберспециалисты Службы прекратили деятельность более 450 интернет-агитаторов, которые производивших соответствующий контент и дестабилизирующих ситуацию в стране. 40 из них координировали с РФ, поэтому их деятельность расследуется в рамках уголовных производств по статьям 109, 110 Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пик распространения фейков и панических настроений наблюдался в начале карантинных мероприятий.
Напомним, СБУ разоблачила трех интернет-агитаторов, призывавших к изменению госграницы и захвату власти.