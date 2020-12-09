В СБУ пресекли деятельность уже более 450 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19

“В период пандемии СБУ активно противодействует распространению фейков о COVID-19. Киберспециалисты Службы прекратили деятельность более 450 интернет-агитаторов, которые производивших соответствующий контент и дестабилизирующих ситуацию в стране. 40 из них координировали с РФ, поэтому их деятельность расследуется в рамках уголовных производств по статьям 109, 110 Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пик распространения фейков и панических настроений наблюдался в начале карантинных мероприятий.

Напомним, СБУ разоблачила трех интернет-агитаторов, призывавших к изменению госграницы и захвату власти.