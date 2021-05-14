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У Росії після казанського стрілка ще один чоловік назвав себе "богом": його затримали

Київ • УНН

 • 23531 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Поліція РФ після скарг затримала 34-річного жителя Челябінська Дениса Кузнєцова, який називав себе "богом" і тероризував сусідів. Про це повідомляє російський телеканал 360, інформує УНН.

У Росії після казанського стрілка ще один чоловік назвав себе "богом": його затримали

Деталі

За словами місцевих жителів, поведінка Кузнєцова була неадекватною: він бігав вночі по під'їзду, кричав, що він "бог", ломився до сусідів в двері. Нещодавно він сказав, що у нього є офіційний дозвіл на носіння зброї, і виклав в соцмережі довідку про відсутність медичних протипоказань.

Це не перший раз, коли Кузнєцова затримує поліція, але раніше його завжди відпускали. Зараз, як повідомляють правоохоронні органи, його помістили в спеціалізований медичний заклад, де оцінять стан чоловіка і при необхідності нададуть йому відповідну кваліфіковану допомогу. Зброї та дозволу на неї в квартирі затриманого виявлено не було.

Додамо

Раніше цього місяця у російській республіці Татарстан Ільназ Галявієв, який влаштував масове вбивство у школі в Казані, називав себе "богом". Галявієв розстріляв дев'ять осіб, ще 23 особи - у лікарні в тяжкому стані. Зброю він купив легально.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

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