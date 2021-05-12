Суд заарештував казанського стрілка Ільназа Галявієва на два місяці

Деталі

Засідання почалося після 18:00 і пройшло у відкритому режимі. Обвинувачений на питання судді не став заперечувати проти присутності преси в залі і здійснення фото- і відеозйомки.

На суді Галявієв заявив, що народився в Казані, неодружений, дітей немає, вчиться на четвертому курсі університету управління ТІСБІ, захворюваннями не страждає.

Як повідомив на суді слідчий Дмитро Макарівський, під час нападу на школу молодик зробив не менше 17 пострілів, а також встановив в будівлі вибуховий пристрій. При собі у нього було не менше 240 патронів для рушниці.

Слідчий також заявив, що у підозрюваного відзначається неадекватна поведінка, і це перешкоджає проведенню необхідних слідчих дій.

Порушено кримінальну справу про вбивство двох і більше осіб (ч. 2 ст. 105 КК РФ). Максимальне покарання за цією статтею - довічне позбавлення волі.

Доповнення

Ільназ Галявієв влаштував стрілянину вранці 11 травня в школі №175. В результаті стрілянини загинули семеро дітей і двоє дорослих, 20 осіб було госпіталізовано. На допиті хлопець заявив, що вважає себе богом і всіх ненавидить. Він не стояв на обліку у психіатра і володів зброєю легально.