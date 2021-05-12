Суд арестовал казанского стрелка Ильназа Галявиева на два месяца

Детали

Заседание началось после 18:00 и прошло в открытом режиме. Обвиняемый на вопрос судьи не стал возражать против присутствия прессы в зале и осуществления фото- и видеосъемки.

На суде Галявиев заявил, что родился в Казани, холост, детей нет, учится на четвертом курсе университета управления ТИСБИ, заболеваниями не страдает.

Как сообщил на суде следователь Дмитрий Макаровский, во время нападения на школу молодой человек сделал не менее 17 выстрелов, а также установил в здании взрывное устройство. При себе у него было не менее 240 патронов для ружья.

Следователь также заявил, что у подозреваемого отмечается неадекватное поведение, и это препятствует проведению необходимых следственных действий.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы.

Дополнение

Ильназ Галявиев устроил стрельбу утром 11 мая в школе №175. В результате стрельбы погибли семь детей и двое взрослых, 20 человек были госпитализированы. На допросе парень заявил, что считает себя богом и всех ненавидит. Он не стоял на учете у психиатра и владел оружием легально.