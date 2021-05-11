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Масове вбивство у школі в Казані: бійню влаштував "неконфліктний студент", який назвав себе "богом" - деталі

Київ • УНН

 • 55431 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. При нападі на гімназію № 175 у Казані 11 травня, за останніми даними, загинули дев’ятеро людей. Атаку здійснив “неконфліктний” студент, який назвав себе “богом” і легально купив дробовик напередодні. УНН зібрав всю відому на цю годину інформацію.

Масове вбивство у школі в Казані: бійню влаштував "неконфліктний студент", який назвав себе "богом" - деталі

Що відомо про нападника?

Ільназу Галявієву 19 років, він випускник 175-ї гімназії, де і сталася бійня. У квітні його відрахували з коледжу — після того, як він перестав ходити на заняття. Чотири роки тому Галявієв закінчив гімназію, після чого вступив до казанського коледжу “ТІСБІ”. Там він встиг довчитися до четвертого курсу, проте в квітні 2021 року був відрахований через академічну заборгованість, повідомили ЗМІ в коледжі. За час навчання Галявієв показав себе “тихим і неконфліктний студентом”, який шанобливо ставився до однокурсників та викладачів. Однак в січні 2020 року він перестав з’являтися в навчальному закладі, не прийшов на декілька іспитів, після чого і був відрахований, додали в пресслужбі коледжу.

Декілька днів тому він завів Telegram-канал, в якому називав себе “богом”, а вранці перед стрільбою заявив, що “вб’є величезну кількість біосміття”, після чого вчинить самогубство.

Це також підтверджує опубліковане відео допиту. Галявієв заявив, що влітку 2020 року в ньому “почав прокидатися монстр”, і він почав “ще більше всіх ненавидіти” — а два місяці тому Галявієв, за його словами, усвідомив себе “богом” і навіть розповів про це своїй матері.

Напад

Галявієв безперешкодно дійшов до школи зі зброєю в руках. Охорони в навчальному закладі не було, але її співробітники встигли натиснути на тривожну кнопку. Telegram-канал Mash опублікував відеозапис з камери спостереження, на якому Галявієв — у чорній масці, яка приховує обличчя і з дробовиком в руці — відкрито наближається до школи. ЗМІ повідомляють, що гімназія відмовилася від охорони вже під час пандемії коронавірусу — через підвищення цін на ці послуги.

У мерії Казані уточнили, як передає федеральне агентство ТАСС, що в штаті навчального закладу є “вахтерка”, також в школі була встановлена тривожна кнопка. В адміністрації президента Татарстану заявили, що двоє співробітників школи, що знаходилися на вході в будівлю під час нападу, були поранені, але встигли натиснути на цю кнопку, а також “почали перешкоджати” нападнику.

За даними Telegram-каналу Baza, основною мішенню Галявіева став 8А клас — більшість загиблих дітей навчалися там.

Постраждали учні середніх і молодших класів, оскільки десятикласники перебували на військових зборах. Під час нападу загинула 25-річна вчителька англійської мови Ельвіра Ігнатьєва. Вона вела урок у п’ятого класу і вийшла з кабінету, почувши звуки стрілянини. За останніми даними, загинули дев’ять осіб. Ще більше 20 людей постраждали, вісім з них знаходяться у важкому стані. 18 поранених — молодше 15 років, шестеро з них госпіталізовані у вкрай важкому стані.

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