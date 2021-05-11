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Массовое убийство в школе в Казани: бойню устроил "неконфликтный студент", назвавший себя "богом" - детали

Киев • УНН

 • 55431 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. При нападении на гимназию № 175 в Казани 11 мая, по последним данным, погибли девять человек. Атаку совершил “неконфликтный” студент, который осознал себя “богом” и легально купивший дробовик накануне. УНН собрал всю известную к этому часу информацию.

Массовое убийство в школе в Казани: бойню устроил "неконфликтный студент", назвавший себя "богом" - детали

Что известно о стрелке?

Ильназу Галявиеву 19 лет, он выпускник 175-й гимназии, где и произошла бойня. В апреле его отчислили из колледжа — после того, как он перестал ходить на занятия. Четыре года назад Галявиев закончил гимназию, после чего поступил в казанский колледж “ТИСБИ”. Там он успел доучиться до четвертого курса, однако в апреле 2021 года был отчислен из-за академической задолженности, сообщили СМИ в колледже. За время учебы Галявиев показал себя “тихим и неконфликтным студентом”, который уважительно относился к сокурсникам и преподавателям. Однако в январе 2020 года он перестал появляться в учебном заведении, не пришел на несколько экзаменов, после чего и был отчислен, добавили в пресс-службе колледжа.

Несколько дней назад он завел Telegram-канал, в котором называл себя “богом”, а утром перед стрельбой заявил, что “убьет огромное количество биомусора”, после чего совершит самоубийство.

Это также подтверждает опубликованное видео допроса. Галявиев заявил, что летом 2020 года в нем “начал пробуждаться монстр”, и он начал “еще больше всех ненавидеть” — а два месяца назад Галявиев, по его словам, осознал себя “богом” и даже рассказал об этом своей матери.

Нападение

Галявиев беспрепятственно дошел до школы с оружием в руках. Охраны в учебном заведении не было, но его сотрудники успели нажать на тревожную кнопку. Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, на которой Галявиев — в скрывающей лицо черной маске и с дробовиком в руке — открыто приближается к школе. СМИ сообщают, что гимназия отказалась от охраны уже во время пандемии коронавируса — из-за повышения цен на эти услуги.

В мэрии Казани уточнили, как передает федеральное агентство ТАСС, что в штате учебного заведения есть “вахтерша”, также в школе была установлена тревожная кнопка. В администрации президента Татарстана заявили, что двое сотрудников школы, находившиеся на входе в здание во время нападения, были ранены, но успели нажать на эту кнопку, а также “начали препятствовать” нападавшему.

По данным Telegram-канала Baza, основной мишенью Галявиева стал 8А класс — большинство погибших детей учились там.

Пострадали ученики средних и младших классов, поскольку десятиклассники находились на военных сборах. При нападении погибла 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Она вела урок у пятого класса и вышла из кабинета, услышав звуки стрельбы. По последним данным, погибли девять человек. Еще более 20 человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. 18 раненых — младше 15 лет, шестеро из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

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