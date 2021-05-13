У російському Благовєщенську школяр пообіцяв "зробити те саме, що і у Казані": його затримали

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 13099 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 37631 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 86715 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 172252 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 203021 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 178666 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 170728 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115173 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89636 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 233300 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 80253 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 97190 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 14665 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 39729 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 20196 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 201447 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 233320 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 322442 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 484900 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 466975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 3564 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 6856 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 40174 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 47321 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 51734 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У російському Благовєщенську школяр пообіцяв "зробити те саме, що і у Казані": його затримали

Київ • УНН

 • 23377 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. 13 травня в школі № 27 міста Благовєщенська Амурської області РФ були тимчасово припинені заняття через сигнал про можливу надзвичайну ситуацію, пише УНН з посиланням на місцеве видання “Амурська правда”.

У російському Благовєщенську школяр пообіцяв "зробити те саме, що і у Казані": його затримали

Деталі

Як пише видання, приводом до припинення уроків стало повідомлення в соцмережах, залишене 17-річним школярем з Тамбовського району. У коментарях під відео про напад на школу в Казані той, використовуючи нік “Бог Вам суддя”, написав, що “зробить те ж саме” в Благовєщенській школі.

Підлітка оперативно затримали. Він заявив слідчим, що “просто пожартував”.

Управління МВС РФ по Амурській області порушило проти школяра кримінальну справу за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму. За частиною 2 статті 207 КК РФ йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Вибухонебезпечних предметів в школі № 27 Благовєщенська не виявлено. На час перевірки школярів відпускали додому.

Контекст

11 травня в Казані 19-річний студент Ільназ Галявієв влаштував стрілянину в школі № 175, в якій раніше навчався. Він прийшов в школу з рушницею Hatsan Escort, яку легально купив місяцем раніше, підірвав саморобну бомбу і відкрив вогонь по учнях. В результаті загинули семеро дітей і двоє дорослих, більше 20 осіб отримали поранення. Після цього Галявієв добровільно здався поліції.

Перед злочином Галявієв завів Telegram-канал, в якому називав себе “богом” і писав, що “в світі не повинно залишитися живності, це помилка всесвіту”. У Слідчому комітеті заявили, що у затриманого є захворювання мозку. За даними “Коммерсанта”, у Галявієва атрофія головного мозку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27