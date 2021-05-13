У російському Благовєщенську школяр пообіцяв "зробити те саме, що і у Казані": його затримали

Деталі

Як пише видання, приводом до припинення уроків стало повідомлення в соцмережах, залишене 17-річним школярем з Тамбовського району. У коментарях під відео про напад на школу в Казані той, використовуючи нік “Бог Вам суддя”, написав, що “зробить те ж саме” в Благовєщенській школі.

Підлітка оперативно затримали. Він заявив слідчим, що “просто пожартував”.

Управління МВС РФ по Амурській області порушило проти школяра кримінальну справу за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму. За частиною 2 статті 207 КК РФ йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Вибухонебезпечних предметів в школі № 27 Благовєщенська не виявлено. На час перевірки школярів відпускали додому.

Контекст

11 травня в Казані 19-річний студент Ільназ Галявієв влаштував стрілянину в школі № 175, в якій раніше навчався. Він прийшов в школу з рушницею Hatsan Escort, яку легально купив місяцем раніше, підірвав саморобну бомбу і відкрив вогонь по учнях. В результаті загинули семеро дітей і двоє дорослих, більше 20 осіб отримали поранення. Після цього Галявієв добровільно здався поліції.

Перед злочином Галявієв завів Telegram-канал, в якому називав себе “богом” і писав, що “в світі не повинно залишитися живності, це помилка всесвіту”. У Слідчому комітеті заявили, що у затриманого є захворювання мозку. За даними “Коммерсанта”, у Галявієва атрофія головного мозку.