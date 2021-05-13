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В российском Благовещенске школьник пообещал "сделать то же, что и в Казани": его задержали

Киев • УНН

 • 23377 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. 13 мая в школе № 27 города Благовещенска Амурской области РФ были временно прекращены занятия из-за сигнала о возможной чрезвычайной ситуации, пишет УНН со ссылкой на местное издание “Амурская правда”.

В российском Благовещенске школьник пообещал "сделать то же, что и в Казани": его задержали

Детали

Как пишет издание, поводом к приостановке уроков стало сообщение в соцсетях, оставленное 17-летним школьником из Тамбовского района. В комментариях под видео о нападении на школу в Казани тот, используя ник “Бог Вам судья”, написал, что “сделает то же самое” в благовещенской школе.

Подростка оперативно задержали. Он заявил следователям, что “просто пошутил”.

Управление МВД РФ по Амурской области возбудило в отношении школьника уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По части 2 статьи 207 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Взрывоопасных предметов в школе № 27 Благовещенска не обнаружено. На время проверки школьников отпускали домой.

Контекст

11 мая в Казани 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175, в которой раньше учился. Он пришел в школу с ружьем Hatsan Escort, которое легально купил месяцем ранее, взорвал самодельную бомбу и открыл огонь по ученикам. В результате погибли семь детей и два взрослых, более 20 человек получили ранения. После этого Галявиев добровольно сдался полиции.

Перед преступлением Галявиев завел Telegram-канал, в котором называл себя “богом” и писал, что “в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной”. В Следственном комитете заявили, что у задержанного имеется заболевание мозга. По данным “Коммерсанта”, у Галявиева атрофия головного мозга.

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