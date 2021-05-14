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В России после казанского стрелка еще один человек назвал себя "богом": его задержали

Киев • УНН

 • 23531 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Полиция РФ после жалоб задержала 34-летнего жителя Челябинска Дениса Кузнецова, называвшего себя "богом" и терроризировавшего соседей. Об этом сообщает российский телеканал 360, информирует УНН.

В России после казанского стрелка еще один человек назвал себя "богом": его задержали

Детали

По словам местных жителей, поведение Кузнецова было неадекватным: он бегал ночью по подъезду, кричал, что он "бог", ломился к соседям в дверь. Недавно он сказал, что у него есть официальное разрешение на ношение оружия, и выложил в соцсети справку об отсутствии медицинских противопоказаний.

Это не первый раз, когда Кузнецова задерживает полиция, но раньше его всегда отпускали. Сейчас, как сообщают правоохранительные органы, его поместили в специализированное медицинское учреждение, где оценят состояние мужчины и при необходимости окажут ему соответствующую квалифицированную помощь. Оружия и разрешения на него в квартире задержанного обнаружено не было.

Добавим

Ранее в этом месяце в российской республике Татарстан Ильназ Галявиев, который устроил массовое убийство в школе в Казани, называл себя "богом". Галявиев расстрелял девять человек, еще 23 человека - в больнице в тяжелом состоянии. Оружие он купил легально.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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