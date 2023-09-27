В росії запровадили санкції проти 23 громадян Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. росія запроваджує обмеження ще проти 23 громадян Великої Британії, зокрема, начальника штабу оборони британської армії Ентоні Радакіна та голови Об’єднаного розвідувального комітету при уряді Великої Британії Мадлен Алессандрі. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на мзс рф, інформує УНН.
Деталі
До оновленого санкційного списку рф потрапили ще 23 людини - представники військово-політичного кіл, журналістського корпусу та наукової спільноти Великої Британії.
Зокрема, росія закрила в'їзд начальнику штабу оборони ЗС країни Ентоні Радакіну, який, за даними ЗМІ, керує підготовкою бійців ЗСУ в Британії.
До списку внесли голову Об'єднаного розвідувального комітету при уряді країни Мадлен Алессандрі, за “причетність до формулювання стратегії Лондона на українському напрямку”.
Також у переліку - голова ради директорів британської оборонної компанії BAE Systems Крессіда Хогг.
Персональні обмеження запроваджуються і щодо співробітників таких британських політологічних центрів, як Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень, Фонд Генрі Джексона і "Сівітас".
Доповнення
7 вересня Сполучені Штати в координації з Великою Британією наклали санкції на одинадцять осіб, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot.