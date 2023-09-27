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В России ввели санкции против 23 граждан Великобритании

В России ввели санкции против 23 граждан Великобритании

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. россия вводит ограничения еще против 23 граждан Великобритании, в частности, начальника штаба обороны британской армии Энтони Радакина и председателя Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на мид рф, информирует УНН.

Детали

В обновленный санкционный список рф попали еще 23 человека - представители военно-политических кругов, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании.

В частности, россия закрыла въезд начальнику штаба обороны ВС страны Энтони Радакину, который, по данным СМИ, руководит подготовкой бойцов ВСУ в Британии.

В список внесли главу Объединенного разведывательного комитета при правительстве страны Мадлен Алессандри, за “причастность к формулировке стратегии Лондона на украинском направлении”.

Также в перечне - председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.

Персональные ограничения вводятся и в отношении сотрудников таких британских политологических центров, как Королевский объединенный институт оборонных исследований, Фонд Генри Джексона и "Сивитас".

Дополнение 

7 сентября Соединённые Штаты в координации с Великобританией наложили санкции на одиннадцать человек, являющихся частью российской киберпреступной группы Trickbot. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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