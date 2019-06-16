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В РФ заявили, що НАТО повинно було саморозпуститися в 1991 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Венедиктов заявив, що Блок НАТО залишається пережитком часів холодної війни і логічним фіналом історії Північноатлантичного альянсу став би його саморозпуск одночасно з ліквідацією Організації Варшавського договору в 1991 році. Таку думку він висловив в інтерв'ю "Российской газете", опублікованому в неділю, передає УНН із посиланням на ТАСС.

В РФ заявили, що НАТО повинно було саморозпуститися в 1991 році

“(Генеральний секретар НАТО) Йенс Столтенберг лукавить, кажучи про те, що сила альянсу полягає в його здатності змінюватися. Блок був і залишається реліктом холодної війни. Найбільш логічним і сприятливим для самої Європи фіналом історії НАТО був би саморозпуск альянсу одночасно з ліквідацією Організації Варшавського договору”, — сказав він виданню.

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Як зауважив заступник секретаря Радбезу РФ, після закінчення протистояння СРСР і США керівництву НАТО необхідно було знайти нові цілі, щоб виправдати існування організації. Він також зазначив, що після закінчення холодної війни причин для існування Північноатлантичного альянсу не було.

Як повідомляв УНН, НАТО запропонувало Росії “проявити волю” для порятунку договору про ракети.

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