В РФ заявили, що НАТО повинно було саморозпуститися в 1991 році

КИЇВ. 16 червня. УНН. Заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Венедиктов заявив, що Блок НАТО залишається пережитком часів холодної війни і логічним фіналом історії Північноатлантичного альянсу став би його саморозпуск одночасно з ліквідацією Організації Варшавського договору в 1991 році. Таку думку він висловив в інтерв'ю "Российской газете", опублікованому в неділю, передає УНН із посиланням на ТАСС.