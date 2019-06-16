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У Чехії запропонували оголосити 21 серпня днем пам'яті жертв окупації 1968 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Чеські депутати пропонують зробити 21 серпня вдень пам'яті жертв окупації Чехословаччини Радянським Союзом у 1968 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Прага.

У Чехії запропонували оголосити 21 серпня днем пам'яті жертв окупації 1968 року

“90 депутатів Нижньої палати Парламенту Чеської Республіки підписали пропозицію про введення в чеська календар, в пам’ять про події 21 серпня 1968, “Пам’ятного дня жертв вторгнення і подальшої окупації військами Варшавського договору”, — йдеться у повідомленні.

Пропозиція підписана членами всіх парламентських фракцій, за винятком комуністів.

День вторгнення названий депутатами — “найбільш трагічною датою сучасної чехословацької історії”.

Нагадаємо, уночі проти 21 серпня 1968 року армійські з’єднання СРСР, а також війська НДР, Угорщини, Польщі та Болгарії загальною чисельністю 650 тис. осіб увійшли на територію Чехословаччини та зайняли країну. Напередодні Маршал Радянського Союзу Гречко проінформував міністра оборони ЧРСР Дзура про підготовлювану акцію й застеріг від чинення опору з боку чехословацьких збройних сил. З’єднання та частини союзних військ розміщувалися в усіх великих містах, особлива увага приділялася охороні західних кордонів ЧРСР. Стрімке й узгоджене введення військ у ЧРСР призвело до того, що протягом 36 годин армії країн Варшавського Договору встановили повний контроль над чехословацької територією.

Двохсоттисячна чехословацька армія не чинила жодного опору, вона залишалася в казармах і до кінця подій зберігала нейтралітет. Проти окупації протестували пересічні громадяни країни.

Нагадаємо, у Чехії визнали окупацією введення військ країн Варшавського договору.

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