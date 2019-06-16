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В Чехии предложили объявить 21 августа днем памяти жертв оккупации 1968 года

Киев • УНН

 • 108951 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Чешские депутаты предлагают сделать 21 августа днем памяти жертв оккупации Чехословакии Советским Союзом в 1968 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага.

В Чехии предложили объявить 21 августа днем памяти жертв оккупации 1968 года

“90 депутатов Нижней палаты Парламента Чешской Республики подписали предложение о введении в чешский календарь, в память о событиях 21 августа 1968 года, “Памятного дня жертв вторжения и последующей оккупации войсками Варшавского договора”, — говорится в сообщении.

Предложение подписано членами всех парламентских фракций, исключая коммунистов.

День вторжения назван депутатами — “наиболее трагической датой современной чехословацкой истории”.

Напомним, в ночь на 21 августа 1968 года армейские соединения СССР, а также войска ГДР, Венгрии, Польши и Болгарии общей численностью 650 тыс. человек вошли на территорию Чехословакии и заняли страну. Накануне Маршал Советского Союза Гречко проинформировал министра обороны ЧССР Дзура о готовящейся акции и предостерег от оказания сопротивления со стороны чехословацких вооруженных сил. Соединения и части союзных войск размещались во всех крупных городах, особое внимание уделялось охране западных границ ЧССР. Стремительное и согласованное введение войск в ЧССР привело к тому, что в течение 36 часов армии стран Варшавского Договора установили полный контроль над чехословацкой территорией.

Тысячная чехословацкая армия не оказывала никакого сопротивления, она оставалась в казармах и до конца событий сохраняла нейтралитет. Против оккупации протестовали рядовые граждане страны.

Напомним, в Чехии признали оккупацией ввода войск стран Варшавского договора.

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